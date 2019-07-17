تسمية عبد الخالق مسعود نائباً لرئيس لجنة المسابقات الآسيوية

2019-07-17 | 23:27
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اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، تسمية رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود، نائباً لرئيس لجنة المسابقات الاسيوية.
وذكر الاتحاد في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، اعلن تسمية، عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الاسيوي بمنصب نائب رئيس لجنة المسابقات الاسيوية".
تجدر الاشارة الى ان مسعود، فاز بعضوية المكتب التنفيذي خلال انتخابات الاتحاد الآسيوي التي اجريت في نيسان الماضي.
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