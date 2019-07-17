القبض على شخص أطلق العيارات النارية ضمن موكب زفاف ببغداد

أفاد مصدر في الشرطة، الاربعاء، بأن قوة أمنية ألقت القبض على شخص أطلق عيارات نارية ضمن موكب زفاف في بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "دوريات النجدة وضمن منطقة شارع فلسطين ألقت القبض شخص يقوم باطلاق النار بالفضاء ضمن موكب زفاف".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه تم "ضبط قطعة سلاح مسدس وفق إجراءات أصولية".

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