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الإعلام الأمني تعلن العثور على وكر للارهابيين تحت الارض في الحويجة

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اعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، عن العثور على وكر للارهابيين تحت الارض في الحويجة.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، انه "بجهود استخباراتية ومتابعة ميدانية مكثفة، تمكنت مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية التابعة لوكالة الاستخبارات،من ضبط وكر للإرهابيين عبارة عن كرفان تحت الأرض على حافة نهر الزاب في قرية عريشة العليا بقضاء الحويجة".

واضافت انه "كان يستخدم من قبل العناصر الإرهابية للأختباء عن أنظار القوات الامنية اثناء التفتيش، حيث عثر بداخله على أغطية وافرشة".

وتابعت ان "المفارز ذاتها ضبطت ٥ عبوات قمعية ناسفة من مخلفات عصابات داعش الارهابي في جزيرة مكيشيفة، حيث تم ردم الوكر وإتلاف العبوات موقعياً".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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