اعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، عن العثور على وكر للارهابيين تحت الارض في الحويجة.
واضافت انه "كان يستخدم من قبل العناصر الإرهابية للأختباء عن أنظار القوات الامنية اثناء التفتيش، حيث عثر بداخله على أغطية وافرشة".
وتابعت ان "المفارز ذاتها ضبطت ٥ عبوات قمعية ناسفة من مخلفات عصابات داعش الارهابي في جزيرة مكيشيفة، حيث تم ردم الوكر وإتلاف العبوات موقعياً".
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلام الأمني تعلن العثور على وكر للارهابيين تحت الارض في الحويجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.