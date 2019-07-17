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التربية تكشف عن سلامة موقف لأكثر من 13 الف موظفاً

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اعلن قسم التصاريح والمعلومات في وزارة التربية عن انجاز سلامة موقف لـ 13٫184 موظف ضمن المناطق المحرره، مبينا ان ذلك جاء من اجل صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية .
وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان لها انها "أنجزت جميع التصاريح الامنية الواردة لها من تربية نينوى التي بلغت 6856 موظفاً ، فيما كانت محافظة الانبار بـ354 موظفاً ، وكذلك الحال بالنسبة لصلاح الدين فقد تم اكمال 158 منتسب منهم، بالإضافة الى اسماء محافظة دهوك البالغة 2741 ، علاوة على نظيرتها في اربيل فيوجد فيها نحو 2605 موظفاً على ملاكها الاداري".

واضافت انه "تم انجاز سلامة موقف لـ 132 منتسب في السليمانية، و338 موظفاً في كركوك".

 

معربة عن شكرها "للجهود المبذولة في انجاح ملف التصاريح الامنية والايعاز الى الجهات ذات العلاقة بالإسراع بإجراءات صرف رواتبهم المدخرة والنهوض بالعملية التربوية والحفاظ على حقوقهم في جميع المحافظات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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