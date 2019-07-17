التربية تكشف عن سلامة موقف لأكثر من 13 الف موظفاً

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان لها انها "أنجزت جميع التصاريح الامنية الواردة لها من تربية نينوى التي بلغت 6856 موظفاً ، فيما كانت محافظة الانبار بـ354 موظفاً ، وكذلك الحال بالنسبة لصلاح الدين فقد تم اكمال 158 منتسب منهم، بالإضافة الى اسماء محافظة دهوك البالغة 2741 ، علاوة على نظيرتها في اربيل فيوجد فيها نحو 2605 موظفاً على ملاكها الاداري".

واضافت انه "تم انجاز سلامة موقف لـ 132 منتسب في السليمانية، و338 موظفاً في كركوك".