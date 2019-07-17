التربية تكشف عن سلامة موقف لأكثر من 13 الف موظفاً

اعلن قسم التصاريح والمعلومات في وزارة التربية عن انجاز سلامة موقف لـ 13٫184 موظف ضمن المناطق المحرره، مبينا ان ذلك جاء من اجل صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية .
واضافت انه "تم انجاز سلامة موقف لـ 132 منتسب في السليمانية، و338 موظفاً في كركوك".
معربة عن شكرها "للجهود المبذولة في انجاح ملف التصاريح الامنية والايعاز الى الجهات ذات العلاقة بالإسراع بإجراءات صرف رواتبهم المدخرة والنهوض بالعملية التربوية والحفاظ على حقوقهم في جميع المحافظات.
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