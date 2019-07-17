يونامي تُدين مقتل دبلوماسي تركي ومدني عراقي في هجوم مسلح في أربيل

ادانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق "يونامي" جينين هينيس-بلاسخارت، مقتل دبلوماسي تركي ومدني عراقي في هجوم مسلح في أربيل.

وقالت بلاسخارت في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه انها "تُدين بشدة مقتل دبلوماسي تركي في هجوم مسلح في أربيل في إقليم كردستان، والذي قُتل فيه أيضاً مدنيٌّ عراقي وجُرح آخر".

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واضافت انه "لا يمكن تبرير هذا الهجوم الشنيع تحت أي ظرفٍ ويجب إدانته بشدة"، داعية الى "بذل أقصى درجات ضبط النفس وتكثيف جهود السلطات لإجراء تحقيقٍ شاملٍ وإلقاء القبض على الجناة وتقديمهم إلى العدالة".

وأعلنت وزارة الخارجية التركية في وقت سابق من، اليوم الأربعاء، مقتل أحد موظفيها بهجوم مسلح في محافظة أربيل، فيما أدانت وزارة الخارجية العراقية، مقتل الدبلوماسي التركي وأحد مرافقيه العراقيين.