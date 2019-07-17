نائب يستبعد ان تؤثر حادثة اغتيال نائب القنصل التركي على العلاقة بين البلدين

استبعد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني احمد الصفار، الاربعاء، ان تؤثر حادثة اغتيال نائب القنصل التركي في اربيل على مستوى العلاقة بين العراق وتركيا، فيما توقع أن تنفذ القوات التركية عمليات عسكرية اكثر شدة مما تقوم به الآن في عملياتها العسكرية.

وقال الصفار في حديث لـ الخليج 365، ان "حجم العلاقات السياسية والاقتصادية والتأريخية والتجارية والدبلوماسية بين العراق وتركيا كبيرة جدا ومتجذرة، بالتالي فان حصول تدهور فيها او قطيعة نتيجة حادث اغتيال نائب القنصل التركي في اربيل هو امر مستبعد"، مبينا ان "الحادث لم تتضح اسبابه او الجهة المتورطة فيه حتى اللحظة، لكن التوقعات وبحسب وجهة نظري الشخصية تنحصر بين امرين اما عداوة شخصية وهو احتمال ضعيف او انه رد فعل على العمليات التركية الاخيرة على حزب العمال".



واضاف الصفار، ان "الدبلوماسيين الاتراك ياخذون حذرهم بالحركة والوضع الامني جيد جدا، بالتالي فان وجود نائب القنصل مع عدد قليل من الاشخاص في مطعم عام هو امر مستغرب وهو ماجعل عملية الاغتيال بسيطة جدا وبمسدسين يحملهما المهاجم"، لافتا الى ان "التحقيقات مستمرة وبحال ثبوت تورط حزب العمال بها فنتوقع بتقديرنا الشخصي ان تنفذ القوات التركية عمليات عسكرية اكثر شدة وكثافة مما تقوم به الآن في عملياتها العسكرية".



وأعلنت وزارة الخارجية التركية في وقت سابق من، اليوم الأربعاء، مقتل نائب القنصل التركي بهجوم مسلح في أربيل.