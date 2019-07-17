عبد المهدي يهنئ الصابئة ويؤكد: التنوع الحضاري والديني من مصادر قوة شعبنا

هنأ رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، الصابئة المندائيين بمناسبة العيد الكبير ورأس السنة المندائية، معتبراً أن التنوع الحضاري والديني مصدراً من مصادر قوة الشعب العراقي. وقال عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "يطيب لي أن أتقدم لأخوتنا في الوطن من الصابئة المندائيين بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الكبير ورأس السنة المندائية، الذي يحتفل به أبناء شعبنا العراقي من هذه الطائفة الكريمة".



وأضاف "يبقى التنوع الحضاري والديني مصدراً من مصادر قوة شعبنا، ومفتاحاً لطريق العيش المشترك الذي جمعنا لآلاف السنين على أديم هذه الأرض الطيبة".



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