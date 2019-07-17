تعيبان يرد على اللكاش ويصفه بـ'السارق'

وقال تعيبان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نحن نترفع عن الرد على المدعو السارق محمد اللكاش كونه يعاني من ازمة نفسية من جراء خسارته في الانتخابات لعام 2018".

وأضاف أن "دفاع اللكاش عن علاء الموسوي ما هو الا من باب شبيه الشيء منجذب اليه وكذلك من باب : الطيور على اشكالها تقع"، مبيناً أن "الجميع يعرف وهو يعرف جيداً سرقته لاصوات مرشحين معه في انتخابات عام 2014 وصعوده ظلما وعدوانا".



وأوضح تعيبان، "كذلك نترفع عن الرد عليه ايضا من باب : اذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من اجابته السكوت".

وكان عضو تيار الحكمة محمد اللكاش قد طالب في وقت سابق من، اليوم الاربعاء، رئاسة البرلمان بإحالة النائب عبد الامير تعيبان للجنة السلوك النيابي تمهيدا لرفع الحصانة عنه، فيما استنكر "تطاوله الوقح" على رئيس الوقف الشيعي علاء الموسوي.