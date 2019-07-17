مقتل ثلاثة دبلوماسيين أتراك باطلاق نار في أربيل

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قالت مصادر أمنية في مدينة أربيل عاصمة اقليم كردستان العراق الشمالي أن ثلاثة دبلوماسيين أتراك بينهم نائب القنصل التركي في المدينة قتلوا جراء اطلاق نار داخل أحد مطاعمها من دون الكشف عن هوية القاتلين حتى الان حيث يعتقد انهم ينتمون لحزب العمال التركي الكردستاني الانفصالي المتواجدة قواعده في الاقليم.

"الخليج 365" من لندن: تأكد مقتل نائب القنصل التركي في اقليم كردستان واثنين من موظفي القنصلية في إطلاق نار داخل أحد المطاعم في مدينة أربيل الاربعاء حين كان عدد من الدبلوماسيين العاملين في القنصلية التركية متواجدين في موقع الحادث وأحد القتلى هو نائب القنصل التركي.

واضافت وكالات أنباء محلية تابعتها ""الخليج 365"" أن القوات الأمنية هرعت إلى موقع الحادث وقطعت الطرق القريبة من المطعم الواقع بالقرب من مقر القنصلية. واعقبت الحادث اشتباكات بين قوات الامن الكردستانية " الاسايش" ومسلحين مجهولين في بلدة عينكاوا اعقبه اغلاق الطريق الرابط بين أربيل وقضاء مخمور.

وتشن تركيا عمليات مسلحة برية وجوية واسعة ضد قواعد حزب العمال في مناطق كردستان العراق وملاحقة عناصره هناك.