بالفيديو: زيارة وفد كردي إلى بغداد... فهل تتحلحل الخلافات بين الطرفين؟

تتماشى التكهنات مع زيارة رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني، والتي يقول محللون انها لن تحقق مآرب جدية في مستوى حسم الملفات المشتركة بين اربيل وبغداد، نتيجة عدم التزام حكومة الاقليم بتطبيق المادة العاشرة من قانون الموازنة الاتحادية التي تتضمن منح بغداد واردات مالية جراء تصدير الخام من قبل كردستان.



ووصل وفد حكومي من اقليم كردستان الى بغداد بزيارة رسيمة في خطوة لتصحيح المسار بين بغداد واربيل، والتي تأمل على حلحلة الخلافات بين الطرفين. وفي الجانب الاخر من الزيارة الاولى لبارزاني منذ توليه رئاسة حكومة الاقليم، تظهر للعيان مطالبات نيابية تتعلق باقالة وزير المالية فؤاد حسين الذي عمل على تحقيق مصالح اقليم كردستان على حساب المصالحة العامة، حسبما يراه مراقبون.ووصل وفد حكومي من اقليم كردستان الى بغداد بزيارة رسيمة في خطوة لتصحيح المسار بين بغداد واربيل، والتي تأمل على حلحلة الخلافات بين الطرفين. يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

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