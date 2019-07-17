عضو بالحكمة يطالب البرلمان بإحالة تعيبان للجنة السلوك النيابي تمهيدا لرفع الحصانة عنه

طالب عضو تيار الحكمة محمد اللكاش، الاربعاء، رئاسة البرلمان بإحالة النائب عبد الامير تعيبان للجنة السلوك النيابي تمهيدا لرفع الحصانة عنه، فيما استنكر "تطاوله الوقح" على رئيس الوقف الشيعي علاء الموسوي.

وقال اللكاش في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "على النائب عن صادقون عبد الامير تعيبان تقديم ادلته حول التهم التي اطلقها على رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي"، مستنكرا "التطاول الوقح على الموسوي".

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وطالب اللكاش "قادة الفتح ببيان موقفهم الرسمي من الاعتداء الآثم على الموسوي والتطاول الأخير من قبل تعيبان"، مشيرا الى انه "لو أعلنت الحكومة والأجهزة الامنية الجهة المعتدية بشفافية وامام الشعب العراقي لما تطاول احد على رئيس ديوان الوقف الشيعي".

ودعا اللكاش "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الى فتح تحقيق بالادعاءات والمزاعم التي اطلقها تعيبان بحق رئيس الوقف الشيعي"، مطالبا "هيئة رئاسة مجلس النواب الى احالة تعيبان الى لجنة السلوك النيابي تمهيدا لرفع الحصانه عنه".