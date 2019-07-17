نائب تركماني يطالب بدرجات خاصة ويهدد بتظاهرات واعتصامات

هدد النائب التركماني خليل المولى، الاربعاء، باللجوء الى التظاهرات والاعتصامات اذا تم تهميش المكون التركاني بالدرجات الخاصة، مشيرا الى ان المكون سبق وان تم تهميشه بالتشكيلة الوزارية.

وقال المولى في حديث لـ الخليج 365، ان "المكون التركماني وجه رسالة الى المرجع الديني الاعلى علي السيستاني بالتدخل بشأن المنهاج الحكومي وتقسيم الكابينة الوزارية والدرجات الخاصة"، مبينا ان "هناك تهميش واضح للتركمان بالدرجات الخاصة".

واضاف انه "سبق ان همش التركمان في الكابينة الوزارية رغم مطالباتنا من الرئاسات الثلاث بعدم تهميشنا، حيث توفي هذه الرئاسات بالعهد وبعد ذلك تبدأ المجاملات وعمليات بيع وشراء المناصب".

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واكد ان "لدى التركمان خيارات عدة منها المظاهرات والاعتصامات في حال تم تهميش المكون بالدرجات الخاصة"، لافتا الى "اننا طالبنا بمنصب نائب رئيس الجمهورية او الحصول على وزارة ولكن لا استجابة".

وحذر النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي، في 19 حزيران 2019 ، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي من الانصياع لرغبات القوى والاحزاب السياسية للحصول على الدرجات الخاصة، فيما دعاه الى الخروج امام الاعلام وكشف الجهات التي تمارس عليه ضغوط بهذا الشأن.