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مساع سياسية لوقف تظاهرات الجمعة المقبلة

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كشف مصدر مطلع، عن وجود مساع سياسية لوقف التظاهرات المقرر انطلاقها يوم الجمعة المقبلة.

وقال المصدر ان "كتلا سياسية بدأت بإجراء اتصالات مكثفة من اجل وقف التظاهرات المقرر انطلاقها يوم الجمعة المقبلة، خشية من تفاقم الوضع وحدوث صدامات".

 

وكشف مصدر سياسي، اليوم الاربعاء، عن توجيه حكومي بالتعامل مع تظاهرات الجمعة المقبلة بما لا يسبّب مشاكل أمنية او سياسية، فيما اشار الى ان نقل المتظاهرين يجب أن تستدعي تنسيقاً أمنياً.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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