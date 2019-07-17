مساع سياسية لوقف تظاهرات الجمعة المقبلة

كشف مصدر مطلع، عن وجود مساع سياسية لوقف التظاهرات المقرر انطلاقها يوم الجمعة المقبلة.
وقال المصدر ان "كتلا سياسية بدأت بإجراء اتصالات مكثفة من اجل وقف التظاهرات المقرر انطلاقها يوم الجمعة المقبلة، خشية من تفاقم الوضع وحدوث صدامات".
وكشف مصدر سياسي، اليوم الاربعاء، عن توجيه حكومي بالتعامل مع تظاهرات الجمعة المقبلة بما لا يسبّب مشاكل أمنية او سياسية، فيما اشار الى ان نقل المتظاهرين يجب أن تستدعي تنسيقاً أمنياً.
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