عشيرة صدام: نجهل آلية عودتنا الى العوجة

تحدث فلاح الندا نجل شيخ عشيرة البو ناصر، عن الية عودة الاهالي الى قرية العوجة في صلاح الدين، فيما اعرب عن امله ان تكون دعوة الاهالي هذه المرة جادة.

ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن الندا قوله ان "أمر عودة اهالي قرية العوجة الى منازلهم غير واضح حتى الآن"، مبينا "اننا سمعنا من نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس انه سمح بعودة أهالي العوجة، لكننا حتى الآن نجهل الآلية والطريقة، وما هو مطلوب من الأهالي بشكل محدد، وماذا سيحدث بعد ذلك".

واضاف الندا، الذي يقيم في إقليم كردستان مع أسرته منذ سنوات أن "قائد عمليات صلاح الدين أبلغهم بأمر العودة، لكن حدث أن عناصر مركز الشرطة المقرر افتتاحه في العوجة عادوا بخفي حنين بعد أن أبلغتهم قوات الحشد بعدم وصول كتب رسمية تؤكد مباشرتهم عملهم الجديد".

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وتابع الندا أنه "يتفهم ربما مسألة الإجراءات التي تسبق عودة الأهالي، لأن الوحدات العسكرية بحاجة إلى وقت لنقل معداتها وإخلاء المنطقة، لكننا نأمل أن تكون إجراءات العودة هذه المرة جادة، لأننا نسمع بذلك منذ سنوات، ولم يتحقق شيء على الأرض".

وتابع "كانت الناس تعتقد قبل 2003 أن شوارع العوجة معبدة بالمرمر الخالص، فوجدوا بعد ذلك أنها قرية عادية، فيها بضع قصور بجانب الكثير من المنازل العادية التي دمرت معظمها المعارك ضد داعش".

يذكر ان محافظ صلاح الدين عمار جبر، اعلن في وقت سابق، عن إصدار الموافقة على عودة أهالي العوجة وتمركز الحشد الشعبي بأطراف المدن، وإخلاء جميع المكاتب والمقرات الخاصة بها.