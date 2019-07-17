رئيس نادي الشرطة: سنتعاقد مع مدرب أفضل من نيبوشيا

2019-07-17 | 10:28
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أكد رئيس نادي الشرطة وهاب الطائي، الأربعاء، أن إدارة النادي ستتعاقد مع مدرب جديد سيكون أفضل من المدرب الحالي، الصربي نيبوشيا يوفوفيتش.
وقال الطائي في حديث لـ الخليج 365، إن "إدارة نادي الشرطة بدأت في البحث عن مدرب جديد خلفاً للمدرب نيبوشيا، منذ ما يقارب شهر ونصف الشهر تقريباً من أجل الإعداد مبكراً للموسم المقبل".
وأوضح أن "عملية البحث عن المدرب الجديد، تمت بمساعدة نيبوشيا، حيث سنتعاقد مع مدرب يلبي طموحات الفريق ويكون أعلى من الناحية الفنية والمادية من المدرب نيبوشيا".
يذكر أن نادي الشرطة توج بلقب الدوري العراقي الممتاز للموسم الحالي 2018/ 2019، وسيلعب في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.
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