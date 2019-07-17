نقلت صحيفة سعودية عن دراسة لعلماء أمريكيين متخصصين أن معظم الرجال يتهربون من الزواج بأربع فئات من النساء، ويتهيبون من الارتباط بهن، وأول هذه الفئات تتسم بالغرابة.
ونقلت عن دراسة أعدها علماء نفس أمريكيون أن "أغرب امرأة يرفضها الرجال هي الباهرة الجمال، لا سيما إن كانت غير مثقفة، فالرجل يسعى وراءها بداية، وسرعان ما يكتشف فجوة بين تفكيريهما فيبتعد".
وإضافة إلى هذه الأولى، حددت الدراسة ثلاث نساء أخريات هن:
- المهووسة بالزواج
- المتحكمة الغيورة
- ذات المشاعر الباردة
كانت هذه تفاصيل خبر 4 نساء يمتنع الرجال عن الزواج بهن... هل أنتِ ضمن القائمة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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