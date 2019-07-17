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4 نساء يمتنع الرجال عن الزواج بهن... هل أنتِ ضمن القائمة؟

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نقلت صحيفة سعودية عن دراسة لعلماء أمريكيين متخصصين أن معظم الرجال يتهربون من الزواج بأربع فئات من النساء، ويتهيبون من الارتباط بهن، وأول هذه الفئات تتسم بالغرابة.
ولفتت صحيفة "عكاظ" إلى أن "أغلب الرجال يبحثون عن امرأة مثالية تفوق حدود توقعاتهم. لكنهم يهربون من 4 أنواع من النساء، ولا يحبذون الارتباط بهن".

ونقلت عن دراسة أعدها علماء نفس أمريكيون أن "أغرب امرأة يرفضها الرجال هي الباهرة الجمال، لا سيما إن كانت غير مثقفة، فالرجل يسعى وراءها بداية، وسرعان ما يكتشف فجوة بين تفكيريهما فيبتعد".


وإضافة إلى هذه الأولى، حددت الدراسة ثلاث نساء أخريات هن:

- المهووسة بالزواج

- المتحكمة الغيورة

- ذات المشاعر الباردة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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