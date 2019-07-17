نائبة: مكتب عبد المهدي جمد تثبيت مدراء ووكلاء بوزارة الكهرباء

أعربت نائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الاربعاء، عن شكرها لمكتب رئيس الوزراء لإصداره قراراً بتجميد تثبيت بعض المدراء العامين في وزارة الكهرباء بسبب وجود شبهات فساد عليهم . وقالت عالية نصيف في بيان اليوم، تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مكتب رئيس الوزراء أثبت حرصه على مصلحة البلد والمال العام من خلال إصداره قراراً بتجميد تثبيت بعض المدراء العامين والوكلاء في وزارة الكهرباء لفسادهم، في خطوة ايجابية تستحق الثناء والتقدير".



وبينت نصيف ان "عملية الفلترة يجب ان تشمل أغلب الوزارات التي عليها مؤشرات فساد، فالقضاء على الفساد يتطلب خطوات جدية وإجراءات صارمة تضع حداً لطغيان سراق المال العام وتنهي استهتارهم وتماديهم في نهب مقدرات الشعب، فجزيل الشكر لكل من ساهم في هذه الخطوات الايجابية ".

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