انهيار سقف جامع في حلب خلال صلاة العشاء

أفادت مصادر سورية محلية، بانهيار سقف جامع القدومي في حي الجديدة بمدينة حلب أثناء صلاة العشاء، في حادث أدى إلى إصابة عشرات الأشخاص.

وأوضحت المصادر أن "سقف الجامع الواقع في مفرق ساحة التنانير، انهار على المصلين، ما تسبب في إصابة العشرات بينهم أطفال"، مشيرة إلى أن "بعض الأشخاص محاصرون تحت الأنقاض".

وأضافت المصادر من المدينة أن "وحدات من الدفاع المدني والإسعاف هرعت إلى موقع الحادث وتعمل على إخراج المصابين من الجامع".