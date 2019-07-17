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انهيار سقف جامع في حلب خلال صلاة العشاء

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أفادت مصادر سورية محلية، بانهيار سقف جامع القدومي في حي الجديدة بمدينة حلب أثناء صلاة العشاء، في حادث أدى إلى إصابة عشرات الأشخاص.

وأوضحت المصادر أن "سقف الجامع الواقع في مفرق ساحة التنانير، انهار على المصلين، ما تسبب في إصابة العشرات بينهم أطفال"، مشيرة إلى أن "بعض الأشخاص محاصرون تحت الأنقاض".

 

وأضافت المصادر من المدينة أن "وحدات من الدفاع المدني والإسعاف هرعت إلى موقع الحادث وتعمل على إخراج المصابين من الجامع".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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