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بالصور.. العشرات من جماهير الأنيق تطالب بالإطاحة برئاسة النادي

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2019-07-17 | 09:29

بالصور.. العشرات من جماهير الأنيق تطالب بالإطاحة برئاسة النادي

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نظم العشرات من جماهير نادي الطلبة، تظاهرة بالقرب من مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للمطالبة باقالة الهيئة الادارية للنادي.
وقال مراسل الخليج 365، إن العشرات من جماهير نادي الطلبة، نظموا تظاهرة بالقرب من مقر مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسط بغداد.

واوضح أن الجماهير طالبت وزير التعليم العالي قصي السهيل، باقالة الهيئة الإدارية لنادي الطلبة برئاسة علاء كاظم وإجراء انتخابات جديدة.


يذكر ان نادي الطلبة يحتل حالياً المركز الحادي عشر في الدوري الممتاز، برصيد 44 نقطة.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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