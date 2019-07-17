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2019-07-17 | 09:29
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وقال مراسل الخليج 365، إن العشرات من جماهير نادي الطلبة، نظموا تظاهرة بالقرب من مقر مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسط بغداد.
واوضح أن الجماهير طالبت وزير التعليم العالي قصي السهيل، باقالة الهيئة الإدارية لنادي الطلبة برئاسة علاء كاظم وإجراء انتخابات جديدة.
يذكر ان نادي الطلبة يحتل حالياً المركز الحادي عشر في الدوري الممتاز، برصيد 44 نقطة.
واوضح أن الجماهير طالبت وزير التعليم العالي قصي السهيل، باقالة الهيئة الإدارية لنادي الطلبة برئاسة علاء كاظم وإجراء انتخابات جديدة.
يذكر ان نادي الطلبة يحتل حالياً المركز الحادي عشر في الدوري الممتاز، برصيد 44 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. العشرات من جماهير الأنيق تطالب بالإطاحة برئاسة النادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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