بالصور.. العشرات من جماهير الأنيق تطالب بالإطاحة برئاسة النادي

وقال مراسل الخليج 365، إن العشرات من جماهير نادي الطلبة، نظموا تظاهرة بالقرب من مقر مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسط بغداد.

واوضح أن الجماهير طالبت وزير التعليم العالي قصي السهيل، باقالة الهيئة الإدارية لنادي الطلبة برئاسة علاء كاظم وإجراء انتخابات جديدة.



يذكر ان نادي الطلبة يحتل حالياً المركز الحادي عشر في الدوري الممتاز، برصيد 44 نقطة.