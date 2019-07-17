بالصور .. رفع اربع سيطرات خارجية وداخلية في كربلاء

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قرر محافظ كربلاء، اليوم الاربعاء، رفع اربع سيطرات خارجية وداخلية في المحافظة.
وجاء في بيان مقتضب صدر، اليوم، عن المحافظة تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي وجه برفع اربعة سيطرات خارجية وداخلية في اماكن مختلفة من المحافظة".
واشار الى أن سيطرتين منهما على طريق بغداد ، والاخريين داخل المحافظة .
وكان مجلس محافظة كربلاء قد صوت، مطلع تموز الحالي على رفع 6 سيطرات أمنية رئيسية تربط المحافظة مع المحافظات الاخرى.
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