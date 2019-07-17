وأضافت، أن "عدد المشاريع الاستثمارية المتلكئة المحالة من قبل هيئة استثمار النجف المرصودة بلغ 136 مشروعا، أبرزها مجمع (باب علي) السكني بمبلغ (248,200,000) مليون دولار، وإنشاء مجمع سكني للأكاديميين بقرابة (245,000,000) مليون دولار، ومجمعا جنة النجف والحقوقيين السكنيان بقرابة (168,000,000) و ( 129,000,000) مليون دولار على التوالي، فضلا عن مشروعي معمل إنتاج الإسمنت وإنشاء مدينة صناعيـة بأكثر من ( 240,000,000 ) و ( 170,000,000) مليون دولار، والعديد من المشاريع المهمة الأخرى".
وأشارت الدائرة، إلى "أبرز المشاريع الاستثمارية المتلكئة التي فتحت فيها قضايا جزائية وإخبارية، كمشروع قطار (المونوريل) وبناء مصنع أدوية وإنشاء مجمع سكني يضم (2200) وحدة سكنية وفنادق سياحية ومجمعات ترفيهية وبنايات تجارية".
وتابعت، أن "الفريق التحقيقي الذي يرأسه المدير العام لدائرة التحقيقات، تولى إدارة ومتابعة أعمال التحقيق والتحريات في الملفات والقضايا الجزائية والإخبارات، فضلا عن مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار والمشاريع المتلكئة المشوبة بشبهات فساد".
كانت هذه تفاصيل خبر النزاهة: مليار وربع المليار دينار كلفة أهم المشاريع الاستثمارية المتلكئة بالنجف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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