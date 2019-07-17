وثيقة.. تخويل قضاة المناطق الاستئنافية بالنظر في القضايا التي يعرضها مفتش الداخلية

اظهرت وثيقة حصلت عليها الخليج 365 أمرا قضائيا بتخويل قاضي كل منطقة استئنافية بالنظر في القضايا التي يعرضها مفتش الداخلية. وبحسب الوثيقة الصادرة صباح اليوم الاربعاء 17 تموز 2019 فأن مجلس القضاء الاعلى أصدر امراً قضائياً بتخويل قاضي كل منطقة استئنافية بالنظر في القضايا التي تعرض من قبل مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية.

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