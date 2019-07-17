أفاد مصدر في الشرطة، الأربعاء، بتفكيك عبوة ناسفة موضوعة قرب "ساحة عنتر" في منطقة الأعظمية، دون وقوع إصابات بشرية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من مكافحة المتفجرات عالجت عبوة ناسفة محلية الصنع باسلوب التفكيك كانت موضوعة بالقرب من ساحة عنتر ضمن منطقة الأعظمية".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن تفكيك العبوة "لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن تفكيك العبوة "لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية".
كانت هذه تفاصيل خبر تفكيك عبوة ناسفة موضوع قرب 'ساحة عنتر' في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.