تفكيك عبوة ناسفة موضوع قرب 'ساحة عنتر' في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة من مكافحة المتفجرات عالجت عبوة ناسفة محلية الصنع باسلوب التفكيك كانت موضوعة بالقرب من ساحة عنتر ضمن منطقة الأعظمية".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن تفكيك العبوة "لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية".

