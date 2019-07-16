الكشف عن فساد وراء حريق ميناء البصرة العائم

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



فيما تمكنت فرق الاطفاء من اخماد حريق ميناء البصرة الرئيسي العائم لتصدير النفط الخام العراقي للاسواق العالمية بواقع أربعة ملايين برميل يومياً فقد كشفت نائبة عن فساد مالي واداري وراء الحريق.



فقد اندلع حريق في ميناء البصرة العائم جنوب البلاد الثلاثاء وهو الميناء الرئيسي لتصدير النفط الخام العراقي للأسواق العالمية بطاقة اربع ملايين، حيث هرعت فرق الدفاع المدني لاخماده والسيطرة عليه لمنع تمدده الى مناطق نفطية اخرى بينما تم إخلاء 111 موظفا كانوا في ميناء الخفكة النفطي اثناء اندلاع الحريق فيما تم تشكيل لجنة عليا، للتحقيق في اسباب اندلاع الحريق .

وقد اشرف وزير النفط العراقي ثامر الغضبان على عمليات اخماد الحريق في الميناء والعمل على منع أي مضاعفات نتيجته. ووقع الحريق في سكن العاملين، ما ادى الى تعرض عدد منهم لاصابات متفاوتة.

ومن جهتها، قالت شركة نفط البصرة في بيان الثلاثاء إن حريقا شب في ميناء البصرة النفطي في الساعة الخامسة من فجر اليوم بدأ في أحد طوابق بناية سكن العاملين في الميناء حيث تمت السيطرة عليه وأخليت البناية احترازيا من جميع العاملين الذين كانوا جميعا بحالة جيدة عدا إصابات طفيفة لأربعة من أفراد الطاقم .

واشارت الى انه على اثر اخماد الحريق إعيدت الحالة التشغيلية للميناء بشكل كامل مؤكدة عدم وجود توقفات في الارصفة التصديرية والمنصات العائمة.

عمليات فساد وراء الحريق

وفور الاعلان عن نشوب الحريق فقد وجهت اتهامات بفساد وراءه بعد ان تمت إحالة عقد بناء مجمع سكني للموظفين داخل الميناء البحري منذ عام 2008 ولم تتم اي مباشرة ببنائه حتى الان .

Advertisements

وقالت عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان النائب زهرة البجاري إن حريق مقتربات ميناء البصرة النفطي لا يخلو من مؤشرات فساد مالي واداري أثر احالات لعقد يخص بناء مجمع سكني في الميناء.

واشارت البجاري الى ان حريق سكن الموظفين في ميناء البصرة النفطي لا يخلو من مؤشرات فساد اداري ومالي خاصة وأن هناك نزاعات حول إحالة عقد بناء مجمع للموظفين داخل الميناء البحري حيث متطلبات مشروع السكن إجراءاتها منذ عام 2008 ولم تتم اي مباشرة بالبناء حتى الان .

واضافت ان كادر الميناء وهم من العراقيين فقط قاموا بإخلاء السكن بسلام عدا بعض حالات الاختناق نتيجه الدخان الكثيف وبعض حالات الرضوض بسبب التزاحم عند اخلاء البناية.. موضحة ان شركة نفط البصرة لديها عقد مستكمل الإجراءات منذ سنوات لبناء مجمع حديث يلائم سكن موظفي النفط العاملين فيها.

وطالبت البجاري وزارة النفط بفتح تحقيق بالحريق وبيان المقصرين .. منوهة الى انه ستتم مناقشة الموضوع في اجتماعات لجنة النفط والطاقة البرلمانية والعمل على توفير أفضل الخدمات للعاملين في الموانئ البحرية تقديرا للخطورة والجهود والصعوبات والحرص على الحفاظ عليهم وتأمين سلامتهم مستقبلا.

وميناء محافظة البصرة هو المنفذ البحري الوحيد للعراق حيث يتم تصدير جميع كميات نقل النفط الخام عبر موانئها على الخليج العربي بواقع نحو أربعة ملايين برميل يومياً.

