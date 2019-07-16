نائب: منح الخاسرين في الانتخابات مناصب بالدرجات الخاصة أمر لن يتحقق

اعتبر النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، الثلاثاء، ان محاولات منح بعض الخاسرين في الانتخابات مناصب بالدرجات الخاصة لارضائهم "امر لن يتحقق"، لافتا الى ان البرلمان لديه خارطة طريق سيتم من خلالها التصويت على الاسماء.

وقال بخاتي في حديث لـ الخليج 365، إن "سعي الحكومة لإرضاء الجميع وارضاء ممن لم يستطيعوا تجاوز الانتخابات وكانوا من الخاسرين هو امر غير مقبول"، مبينا ان "اطلاق الوعود بإستيعاب تلك الاسماء في الدرجات الخاصة هو امر لن يتحقق ولن يكون البرلمان مشاركا بتلك العملية".



واضاف البخاتي، "اننا في البرلمان لدينا ضوابط وخارطة طريق يتم من خلالها التصويت على اسماء المرشحين وفق المقبولية والمهنية والخبرات والامكانيات العلمية اما اسلوب الارضاء والمؤثرات فهي لن تتحقق ومن الصعب تمرير هكذا اسماء"، لافتا الى ان "هناك نية ورغبة لدى اغلب اعضاء البرلمان بالذهاب الى استبدال هكذا اسماء بدماء جديدة وان نمضي بالاتفاق على بعض الشخصيات التي لها مقبولية في مواقع مهمة بالدولة".



واكد البخاتي، ان "الايام القليلة المقبلة ستشهد رؤية تلك الاسماء والشخصيات ذات المقبولية في مواقع مهمة بمؤسسات الدولة".

