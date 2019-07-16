استقالة مديرة صندوق النقد الدولي

أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أنها قدمت استقالتها اليوم الثلاثاء، من رئاسة الصندوق، مسيرة إلى أن الاستقالة ستدخل حيز التنفيذ من 12 أيلول المقبل.

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