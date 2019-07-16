البارزاني يؤكد لعبد المهدي استعداد حكومة الاقليم لحل جميع المسائل العالقة

أكد رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان مسرور البارزاني، الثلاثاء، لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، استعداد حكومة الإقليم لحل جميع المسائل العالقة.
وأشار بارزاني خلال اللقاء، إلى "حرصه على زيارة بغداد كأول محطة له بعد استلامه مهام منصبه رئيسا للحكومة"، مؤكداً "استعداد حكومة الاقليم للعمل المشترك والتعاون وتعزيز العلاقات الإيجابية مع الحكومة الاتحادية لحل جميع المسائل العالقة وفق الدستور".
من جانبه، شدد عبد المهدي، على أن "الحكومة الاتحادية ترحب بأجواء التعاون والتفاهم مع حكومة الاقليم والحكومات المحلية من اجل تعزيز التكامل وحل جميع الاشكالات لمصلحة جميع العراقيين وتحت سقف الدستور ووحدة شعبنا وبلدنا".
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