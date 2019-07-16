البارزاني يؤكد لعبد المهدي استعداد حكومة الاقليم لحل جميع المسائل العالقة

وذكر مكتب عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس مجلس الوزراء استقبل بمكتبه الرسمي، اليوم، رئيس حكومة اقليم كردستان والوفد المرافق له".

وأشار بارزاني خلال اللقاء، إلى "حرصه على زيارة بغداد كأول محطة له بعد استلامه مهام منصبه رئيسا للحكومة"، مؤكداً "استعداد حكومة الاقليم للعمل المشترك والتعاون وتعزيز العلاقات الإيجابية مع الحكومة الاتحادية لحل جميع المسائل العالقة وفق الدستور".



من جانبه، شدد عبد المهدي، على أن "الحكومة الاتحادية ترحب بأجواء التعاون والتفاهم مع حكومة الاقليم والحكومات المحلية من اجل تعزيز التكامل وحل جميع الاشكالات لمصلحة جميع العراقيين وتحت سقف الدستور ووحدة شعبنا وبلدنا".