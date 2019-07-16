المسابقات تتخذ قراراً بشأن مباراة نفط الوسط واربيل

وبحسب بيان لاتحاد الكرة، فإن لجنة المسابقات تؤكد ان مباراة نفط الوسط مع فريق اربيل ضمن الجولة الثامنة عشرة من المرحلة الثانية ستقام من دون جمهور ، التي سيضيفها ملعب الاول يوم الخميس المقبل.

وياتي هذا الاجراء من لجنة المسابقات، بسبب ما شهدته مباراة اربيل والنجف في الـ24 من حزيران الماضي، حيث شهدت المباراة شعارات مسيئة من قبل جماهير اربيل لنظيرتها جماهير النجف.



ولهذا السبب، ولان المباراة تقام على ملعب النجف، فإن اللجنة قررت اقامة المباراة من دون جمهور كي لا تتكرر احداث مواجهة ملعب فرانسوا حريري.