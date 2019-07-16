المسابقات تتخذ قراراً بشأن مباراة نفط الوسط واربيل

2019-07-16 | 17:04
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اتخذت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، قراراً بشان مباراة نفط الوسط امام اربيل ضمن منافسات الاسبوع الـ18 من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وياتي هذا الاجراء من لجنة المسابقات، بسبب ما شهدته مباراة اربيل والنجف في الـ24 من حزيران الماضي، حيث شهدت المباراة شعارات مسيئة من قبل جماهير اربيل لنظيرتها جماهير النجف.
ولهذا السبب، ولان المباراة تقام على ملعب النجف، فإن اللجنة قررت اقامة المباراة من دون جمهور كي لا تتكرر احداث مواجهة ملعب فرانسوا حريري.
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