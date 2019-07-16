مساء اليوم.. خسوف جزئي للقمر وسيكون واضحاً في هذه الدول

وسوف يكون القمر والشمس والأرض على نفس الخط تقريبا، في ظاهرة ليست نادرة الوقوع ولكنها تستحق المتابعة بعد غروب الشمس، حيث يمر المجال المستدير والمشرق من القمر عبر مخروط ظل الأرض، ولكن دون أن يشمله كله.وسيبلغ هذا الخسوف الجزئي -الذي يمكن مشاهدته في جزء كبير من العالم بأوروبا وأفريقيا وأميركا الجنوبية وجزء من آسيا- حده الأقصى عند العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، ولن ينتهي بصورة كاملة قبل الواحدة والثلث فجر اليوم التالي.

وسيبتلع ظل الأرض نسبة 65% من سطح القرص القمري، والجزء الذي سيبقى مرئيا سيكون على الأرجح مغطّى بغلالة رقيقة نحاسية اللون، ولن تكون مشاهدته واضحة في بعض المناطق، إلا أنها بالمحيط الهندي عموما وما جاوره ستكون جيدة.



وعلى عكس الكسوف الشمسي، لا تتطلب مراقبة الخسوف القمري أي حماية، ويمكن متابعته بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب والمنظار، إلا أن القمر في بعض المناطق سيكون منخفضا جدا وقريبا من الأفق، مما يحتم البحث عن مجال رؤية واضح بالاتجاه بين الشرق والجنوب الشرقي لتمييز هذه الظاهرة بوضوح.