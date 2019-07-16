نائب: البعض يريد إعدام التربية بمطالبته بدمجها مع التعليم العالي

وقال البديري في حديث لـ الخليج 365، إن "هنالك العديد من المعوقات والمشاكل المتراكمة في وزارة التربية من بينها بناء المدارس والمناهج الدراسية واخرها ارتفاع نسبة الرسوب في الامتحانات العامة"، مبينا ان " التصدي لمهام الوزارة لوحدها بحاجة الى جهود استثنائية ولا حاجة لوضع اعباء اضافية على الوزير الذي يتصدى لهذا المنصب".وأضاف ان "وزارة التعليم العالي لاتقل همومها ومسؤولياتها وخطورتها عن وزارة التربية وما زاد تلك الاعباء دمج وزارة العلوم والتكنلوجيا معها، مما خلق حالة من الفوضى بعملها نتيجة حجم المسؤولية التي تحتاج الى فريق عمل متكامل للوصول الى نتائج تلبي الطموحات"، لافتا الى ان "دمج وزارة التربية بكل مشاكلها مع وزارة التعليم العالي كما يطالب البعض بذريعة تاخر حسم مرشحها لشغل الحقيبة هو دعوة لاعدام التربية في العراق والحكم عليها بالفناء ".وأكد البديري، انه "من يريد الاهتمام بالتربية في العراق فعليه أولاً التركيز على حسم مرشح الوزارة ومن ثم وضع خطط فعلية بتوقيتات زمنية واضحة لحسم بناء المدارس وتغيير المناهج واعادة ترتيب اوضاع الوزارة بشكل جذري يلبي الطموحات ويحقق الاهداف لبناء اجيال المستقبل في هذا البلد".

وكان النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي اقترح ، الجمعة 12 تموز 2019، دمج وزارة التربية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مبينا ان بقاء التربية بلا وزير طيلة المدة الماضية اثر بشكل مباشر على اداء الوزارة.

