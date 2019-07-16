اعتبر النائب عن كتلة تيار الحكمة المعارض علي البديري، الثلاثاء، أي محاولة لدمج وزارتي التربية والتعليم العالي معناه الحكم على التربية في العراق بالإعدام والفناء.
وأضاف ان "وزارة التعليم العالي لاتقل همومها ومسؤولياتها وخطورتها عن وزارة التربية وما زاد تلك الاعباء دمج وزارة العلوم والتكنلوجيا معها، مما خلق حالة من الفوضى بعملها نتيجة حجم المسؤولية التي تحتاج الى فريق عمل متكامل للوصول الى نتائج تلبي الطموحات"، لافتا الى ان "دمج وزارة التربية بكل مشاكلها مع وزارة التعليم العالي كما يطالب البعض بذريعة تاخر حسم مرشحها لشغل الحقيبة هو دعوة لاعدام التربية في العراق والحكم عليها بالفناء ".
وأكد البديري، انه "من يريد الاهتمام بالتربية في العراق فعليه أولاً التركيز على حسم مرشح الوزارة ومن ثم وضع خطط فعلية بتوقيتات زمنية واضحة لحسم بناء المدارس وتغيير المناهج واعادة ترتيب اوضاع الوزارة بشكل جذري يلبي الطموحات ويحقق الاهداف لبناء اجيال المستقبل في هذا البلد".
وكان النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي اقترح ، الجمعة 12 تموز 2019، دمج وزارة التربية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مبينا ان بقاء التربية بلا وزير طيلة المدة الماضية اثر بشكل مباشر على اداء الوزارة.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب: البعض يريد إعدام التربية بمطالبته بدمجها مع التعليم العالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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