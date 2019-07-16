تعرف على موعد انطلاق الدوري الإيطالي لموسم 2019/2020

وتبدأ المسابقة بحسب ما ذكر موقع "فوتبول إيطاليا" يوم 24 آب المقبل بالجولة الأولى، وتنتهي مباريات البطولة بالجولة الثامنة والثلاثين يوم 24 آيار 2020.

بينما حددت الرابطة موعد بداية بطولة كأس إيطاليا يوم 11 آب وتنتهي يوم 13 آيار 2020.



ويتضمن الموسم 4 توقفات دولية وفقًا لأجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في 8 ايلول، 12 تشرين الاول، 17 تشرين الثاني من عام 2019 و29 آيار 2020.

بينما سيكون هناك ثلاث جولات في منتصف الأسبوع على مدار الموسم في 29 ايلول، 30 تشرين الاول من عام 2019 و22 نيسان 2020.

وستحصل الأندية على فترة راحة سلبية بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية في الفترة بين 29 كانون الاول 2019 و5 كانون الثاني 2020.

