جرّبي هذا المزيج الطبيعي لبشرة مشرقة وترقبّي النتيجة!

ومن المفيد ايضاً الاعتماد على بعض المكونات الطبيعية مثل البقدونس. فهو يحتوي على خصائص يمكن الاعتماد عليها من أجل التخلص من هذه المشكلة.

ويحتاج ذلك إلى: كوب من الشاي الأخضر، كوب من خلاصة البدونس، ملعقتي طعام من بودرة الحليب، ملعقتي طعام من بودرة الشوفان، ملعقة طعام من العسل وصابونة غليسيرين.



بعد أن تبرد خلاصة البقدونس والشاي الأخضر يتم مزجهما وإضافة العسل والشوفان والحليب إليهما حتى الحصول على مزيج متجانس وخال من التكتلات.

في وعاء آخر يذوب صابون الغليسيرين على النار حتى يتحول إلى سائل ثم يضاف إلى المزيج.

يوضع المزيج في قالب ويترك ليجمد على درجة حرارة المحيط. ويمكن غسل الوجه المبلل بالصابون مع الفرك اللطيف للمناطق التي تظهر عليها البقع الداكنة قبل إزالة الرغوة بالماء. وينصح بتكرار هذه الوصفة يومياً لأسابيع عدة ولا شك في أن النتيجة ستظهر فوراً.