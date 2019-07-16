الداخلية تعلن اعتقال ٤٥ مخالفاً لقانون الإقامة

اعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، اعتقال ٤٥ مخالفاً لقانون الإقامة. وقالت الوزارة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "بمتابعة ميدانية وجهود مكثفة ووفق معلومات دقيقة، تمكنت مفارز قسم الأبعاد التابعة لمديرية الإقامة في مديرية الجنسية العامة، من القاء القبض على ٤٥ مخالفا لقانون الإقامة".



واضافت الوزارة، أن "هذه العملية تمت بمتابعة مستمرة في منطقة الشعلة شمال غرب العاصمة بغداد، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".



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