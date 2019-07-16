البنتاغون: لدينا شكوك أن إيران صادرت ناقلة نفط إماراتية

اعلن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الثلاثاء، أن واشنطن لديها شكوك أن إيران صادرت ناقلة نفط إماراتية اختفت من على الرادارات منذ يومين.
ونفى مسؤول إماراتي، في تصريحاته، أن تكون ناقلة النفط المفقودة في مضيق هرمز تابعة لالإمارات، وقال: "ناقلة النفط غير مملوكة أو مشغلة من قبل الإمارات، كما أنها لم ترسل نداء استغاثة"، حسبما ذكرت قناة "العربية".
ونشرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية تقريرا قالت فيه إن بيانات التتبع، أظهرت أن ناقلة نفط إماراتية كانت تمر عبر مضيق هرمز، انجرفت نحو المياه الإيرانية، ثم اختفت الإشارات التي تنقل موقعها منذ أكثر من يومين.
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