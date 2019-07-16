البنتاغون: لدينا شكوك أن إيران صادرت ناقلة نفط إماراتية

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، عن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء، قوله إن واشنطن لديها شكوك في أن تكون إيران قد احتجزت ناقلة نفط إماراتية.

ونفى مسؤول إماراتي، في تصريحاته، أن تكون ناقلة النفط المفقودة في مضيق هرمز تابعة لالإمارات، وقال: "ناقلة النفط غير مملوكة أو مشغلة من قبل الإمارات، كما أنها لم ترسل نداء استغاثة"، حسبما ذكرت قناة "العربية".



ونشرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية تقريرا قالت فيه إن بيانات التتبع، أظهرت أن ناقلة نفط إماراتية كانت تمر عبر مضيق هرمز، انجرفت نحو المياه الإيرانية، ثم اختفت الإشارات التي تنقل موقعها منذ أكثر من يومين.