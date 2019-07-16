اختفاء ناقلة نفط إماراتية في المياه الإيرانية

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية: "أظهرت بيانات التتبع، أن ناقلة نفط إماراتية كانت تمر عبر مضيق هرمز، انجرفت نحو المياه الإيرانية، ثم اختفت الإشارات التي تنقل موقعها منذ أكثر من يومين".

وبحسب الوكالة فأن الولايات المتحدة تحقق في اختفاء ناقلة نفط إماراتية صغيرة دخلت المياه الإيرانية، في حادثة قد تزيد من حدة الاحتكاكات في الخليج.وأعلنت وكالة "أسوشييتد برس"، اليوم الثلاثاء، عن اختفاء ناقلة نفط إماراتية كانت تعبر مضيق هرمز قبل يومين وسط مخاوف بشأن مصيرها.

وبينت الوكالة أن الناقلة التي تسمى "ريا" كانت تمر عبر مضيق هرمز ، وهي نقطة شحن بحرية عند مصب الخليج، قبل أن تختفي، وليس من الواضح على الفور ما حدث للسفينة التي ترفع العلم البنمي.