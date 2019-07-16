بالفيديو: الإهمال الحكومي للقطاع الصحي تسبب بارتفاع حالات المصابين بالسرطان

ارتفاع ملحوظ بعدد المصابين بامراض السرطان خلال الفترة الماضية، هذا ما تحدثت به وزارة الصحة خلال لقائها باعضاء منظمة الصحة الدولية. وبحسب الوزارة، فان هذا الارتفاع حصل بسبب اهمال الحكومة للقطاع الصحي بالاضافة الى غياب الدور التوعوي للمواطنين.



وبحسب الاحصائيات، فإن محافظة البصرة سجلت اعلى معدلات الإصابة بالسرطان خلال الاشهر الاولى من السنة، نتيجة لتلوث البيئة بسبب إنتاج النفط وأشعة اليورانيوم، ليصدر المعنيون تحذيرات من كارثة هيروشيما جديدة قادمة الى العراق. منظمة الصحة الدولية اكدت من جانبها انها ستعمل على وضع مخططات منظمة، والغاية منها معالجة المصابين بالسرطان في البلاد. وأوضحت ان وزارة الصحة العراقية تعاني من معوقات عدة ابرزها قلة التخصيصات المالية، ما تسبب بعدم توفير الادوية والاجهزة الطبية التي تعمل على معالجة هذا المرض الخبيث.وبحسب الاحصائيات، فإن محافظة البصرة سجلت اعلى معدلات الإصابة بالسرطان خلال الاشهر الاولى من السنة، نتيجة لتلوث البيئة بسبب إنتاج النفط وأشعة اليورانيوم، ليصدر المعنيون تحذيرات من كارثة هيروشيما جديدة قادمة الى العراق. يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

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