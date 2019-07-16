الانضباط تعاقب جماهير السفانة حتى نهاية الموسم

وقررت اللجنة معاقبة جماهير نادي الميناء، بمنعهم من حضور مباريات السفانة لمباراتين على خلفية الهتافات ضد الحكم واثق محمد في مباراة الفريق مع الشرطة.

بالإضافة إلى ذلك، قررت اللجنة استدعاء لاعبي الطلبة كل من نبيل صباح ومصطفى جودة وأمجد كلف بعد الشكوى من قبل رئيس النادي علاء كاظم والاتهام بقضية "التآمر" على الفريق.

