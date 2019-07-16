ابو رغيف: هروب 300 اخواني من الكويت الى قطر ولندن

اعلن الخبير الامني فاضل ابو رغيف، الثلاثاء، عن هروب 300 اخواني من الكويت الى قطر ولندن.

وقال ابو رغيف في منشور على صفحته بالفيسبوك وتابعته الخليج 365، ان "300 اخواني هربوا من دولة الكويت الآمنه الى قطر ولندن"، مبينا ان "ذلك جاء بعد القبض على الخلية الاخوانية والتي كانت تنوي تنفيذ اعمال ارهابية بالكويت".

Advertisements

واضاف ان "قطر تشكل النسبة الاكبر من تواجد الاخوان المسلمين"، مشيرا الى انه "يتواجد في قطر اكثر من اربعة الاف اخواني من بين 200 الف مصري، مع اقامة زعيمهم الروحي يوسف القرضاوي".

واعلنت الكويت في الـ12 من تموز الحالي، عن اعتقال عناصر خلية إرهابية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في احدى مناطقها، وصادرة بحقهم أحكام من قبل القضاء المصري تصل إلى 15 عاما.