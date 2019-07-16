مسلحون يسرقون مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من منزل في بغداد

أفاد مصدر أمني، السبت، بقيام مسلحين مجهولين بسرقة مبالغ مالية ومصوغات ذهبية من منزل شمال شرقي بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365 إن "مسلحين مجهولين اقتحموا منزلاً في شارع الصحة بمنطقة الشعب، وسرقوا مبالغ ومصوغات ذهبية". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما فتحت القوات الأمنية تحقيقاً في الحادث".



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