النفط: توقيع مذكرة تفاهم مع شركة اميركية لاستثمار غاز ارطاوي جنوب العراق

أعلنت وزارة النفط، الثلاثاء، أنها ستوقع غداً الأربعاء، مذكرة تفاهم مع شركة أميركية لاستثمار غاز ارطاوي جنوب العراق. وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزارة النفط متمثلة بشركة غاز البصرة ستوقع مع شركة وهنويل الأميركية على مذكرة التفاهم الخاصة باستثمار غاز ارطاوي جنوب البلاد".



وأضاف جهاد، أن "هذه المذكرة التي تتحول لاحقاً إلى عقد تهدف إلى استثمار الغاز من 5 حقول نفطية"، مبيناً أن "هذه المذكرة تأتي ضمن خطط الوزارة لاستثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية من حقول محافظة البصرة، بهدف تعظيم الإنتاج الوطني من الغاز الجاف والسائل والمكثفات، وإيقاف حرق الغاز والحفاظ على البيئة".

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