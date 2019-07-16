تعرف على رقم قميص ميمي مع الدحيل

2019-07-16 | 13:03
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أكدت إدارة نادي الدحيل القطري، أنها ستقدم مهاجم المنتخب الوطني ونادي الشرطة السابق، مهند علي "ميمي"، في مؤتمر صحفي "يليق بحجم نجم الكرة العراقية".
وتابع النادي، أن "العلي، تمنى للاعب التوفيق في مشواره الجديد وأن يساهم مع زملائه في مواصلة التميز وحصد البطولات والتألق في الاستحقاقات التي تنتظر الدحيل في الفترة القادمة".
وأكد العلي، أن "الدحيل سيقوم بتقديم لاعبه الجديد لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي يليق بحجم نجم الكرة العراقية عقب عودة الفريق من معسكره التحضيري الذي يقام هذه الأيام بمدينة بورتيماو البرتغالية".
من جانبه، أعرب ميمي عن "سعادته بالحفاوة الكبيرة التي وجدها منذ وصوله إلى الدوحة"، مؤكداً أن "هذا الأمر سيضع على عاتقه مسؤولية كبيرة وسيمنحه الدافع للتألق داخل الملعب والمساهمة في مواصلة تألق الدحيل على المستوى المحلي والقاري".
يذكر أن ميمي التحق بمعسكر الفريق في البرتغال وسيرتدي القميص رقم 9 مع فريقه، الذي تعاقد معه لخمس سنوات.
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