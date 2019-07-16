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تعرف على رقم قميص ميمي مع الدحيل

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2019-07-16 | 13:03

تعرف على رقم قميص ميمي مع الدحيل

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أكدت إدارة نادي الدحيل القطري، أنها ستقدم مهاجم المنتخب الوطني ونادي الشرطة السابق، مهند علي "ميمي"، في مؤتمر صحفي "يليق بحجم نجم الكرة العراقية".
وذكر النادي عبر موقعه الرسمي، أن "المدير التنفيذي للنادي، عدنان العلي، استقبل صباح اليوم محترف الفريق الجديد الهداف العراقي مهند علي (ميمي) في مقر النادي للترحيب به بعد اكتمال إجراءات انضمامه للفريق الأول بعقد يمتد لخمس سنوات".

وتابع النادي، أن "العلي، تمنى للاعب التوفيق في مشواره الجديد وأن يساهم مع زملائه في مواصلة التميز وحصد البطولات والتألق في الاستحقاقات التي تنتظر الدحيل في الفترة القادمة".

وأكد العلي، أن "الدحيل سيقوم بتقديم لاعبه الجديد لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي يليق بحجم نجم الكرة العراقية عقب عودة الفريق من معسكره التحضيري الذي يقام هذه الأيام بمدينة بورتيماو البرتغالية".

من جانبه، أعرب ميمي عن "سعادته بالحفاوة الكبيرة التي وجدها منذ وصوله إلى الدوحة"، مؤكداً أن "هذا الأمر سيضع على عاتقه مسؤولية كبيرة وسيمنحه الدافع للتألق داخل الملعب والمساهمة في مواصلة تألق الدحيل على المستوى المحلي والقاري".


يذكر أن ميمي التحق بمعسكر الفريق في البرتغال وسيرتدي القميص رقم 9 مع فريقه، الذي تعاقد معه لخمس سنوات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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