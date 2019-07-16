المرور تدعو أصحاب العجلات الخالية من اللوحات إلى مراجعة المواقع المرورية

دعا مدير المرور العام اللواء زهير الخفاجي، الثلاثاء، أصحاب العجلات الخالية من اللوحات المرورية إلى مراجعة المواقع المرورية من أجل تثبيت لوحاتهم، مبيناً أن أغلب اللوحات موجودة في المواقع. وقال الخفاجي في حديث لـ الخليج 365، إن "أغلب اللوحات المرورية تمت طباعتها وهي موجودة في المواقع المرورية". ودعا الخفاجي، أصحاب السيارات المسجلة والخالية من اللوحات المرورية، إلى "مراجعة المواقع المرورية من أجل تثبيت لوحات عجلاتهم".





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