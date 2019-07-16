البارزاني في بغداد.. تشكيل لجان مشتركة حول النفط وكركوك

ووصل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني إلى العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء 16 تموز 2019، على رأس وفد كردي رفيع المستوى.

وقال النائب جمال محمد في حديث لـ الخليج 365، ان "زيارة رئيس حكومة الاقليم برفقة نائبه ووزراء البيشمركة والداخلية والمالية هي امتداد لزيارة رئيس الاقليم نيجرفان بارزاني قبل اسابيع الى بغداد"، مبينا ان "الزيارة هي خطوة ايجابية مهمة لاظهار النوايا الحسنة بغية حل المشاكل العالقة بين الاقليم والمركز".



واضاف محمد، ان "الوفد سيتباحث مع الرئاسات الثلاث لحل المشاكل العالقة وتشكيل لجان مشتركة لحل تلك المشاكل وابرزها مشكلة النفط والغاز والقوات المسلحة وكركوك"، لافتا الى ان "حل المشاكل بشكل جذري في زيارة واحدة هو امر مستحيل لكن الزيارة الاولى لحكومة الاقليم الجديدة ستكون البداية لوضع الاطر الفعلية لحل المشاكل واظهار الرغبة وحسن النية لتحقيق ذلك خطوة بعد اخرى".

واكد محمد، ان "تشريع قانون النفط والغاز والالتزام بالدستور والقوانين النافذة التي تنظم العلاقة بين الاقليم والمركز وحل مشاكل المناطق المتنازع عليها ومن بينها كركوك جميعها خطوات واجبة لطي صفحة الخلافات والانتقال لمرحلة جديدة تصب بخدمة الشعب والبلد".



وتعتبر هذه الزيارة ، هي الأولى التي يجريها مسرور البارزاني إلى بغداد، وتأتي بعد أقل من أسبوع من تسنمه مهامه رسمياً في 10 تموز الجاري.