الجمارك تنفي بيع سفينة في ميناء ام قصر

نفت الهيئة العامة للجمارك، الثلاثاء، بيع سفينة في ميناء ام قصر بمحافظة البصرة. وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الحديث عن بيع سفينة المانية في ميناء ام قصر جنوب محافظة البصر، عار عن الصحة". Advertisements واضافت ان "جميع عمليات بيع الاموال المصادرة والمتروكة بموجب احكام قضائية تتم استنادا الى احكام قانون الجمارك رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤ المعدل ونظام بيع الاموال المصادرة والمتروكة رقم ١٤ لسنة ١٩٨٥". دعت النائبة عالية نصيف، اليوم الثلاثاء، رئاسة الوزراء ووزارة النقل والجهات المعنية بفتح تحقيق حول قيام جمارك ميناء أم قصر بعرض سفينة ألمانية كانت ضمن صفقة الشراكة بين شركة "مارلوك" والشركة العامة للموانئ، للبيع.



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