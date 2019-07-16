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في انتقاد مباشر للاوروبيين، نشر نتنياهو مقطع فيديو عبر حسابه على "تويتر" وقال فيه "يبدو أن هناك في أوروبا أولئك الذين لن يستيقظوا حتى تسقط الصواريخ النووية الإيرانية على الأراضي الأوروبية، وعندها يكون الأوان قد فات".
وتزامنت تصريحات نتنياهو مع إجراء وزراء خارجية أوروبيين محادثات يوم الاثنين بشأن الاتفاق النووي، بعد تسجيل انتهاكات له من جانب طهران، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم فوق سقف 3.67% الذي حدده الاتفاق.
ودعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أمس الأحد سلطات طهران إلى التراجع عن قرارها بزيادة نسبة التخصيب.
كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو: لن تستيقظ أوروبا حتى تسقط الصواريخ الإيرانية على أراضيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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