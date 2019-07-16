نتنياهو: لن تستيقظ أوروبا حتى تسقط الصواريخ الإيرانية على أراضيها

وتزامنت تصريحات نتنياهو مع إجراء وزراء خارجية أوروبيين محادثات يوم الاثنين بشأن الاتفاق النووي، بعد تسجيل انتهاكات له من جانب طهران، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم فوق سقف 3.67% الذي حدده الاتفاق.

ودعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أمس الأحد سلطات طهران إلى التراجع عن قرارها بزيادة نسبة التخصيب.