تنحيف الأنف من دون جراحة بـ10 دقائق!

ولهذا السبب ينصح اولاً بتجربة بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على تنحيف الأنف وإن تطلب الأمر بعض الوقت.

وفي هذه الحالة من المفيد مثلاً اللجوء إلى الزنجبيل الذي يساعد على حرق الدهون المتراكمة تحت جلده وقد يعمل على تصغيره.



ويحتاج تطبيق الوصفة إلى كميات متساوية من بودرة الزنجبيل ومعجون الأسنان وخل التفاح.

تمزج المكونات جيداً للحصول علىعجينة متجانسة. تطبق على الأنف لمدة 10 دقائق قبل إزالتها بالماء البارد ثم يمسح الأنف بالقليل من ماء الورد لتهدئة بشرته.

ومن الضروري الانتباه إلى عدم استخدام هذه الوصفة لأكثر من 3 مرات اسبوعياً منعاً لتهيج البشرة والأفضل ألا تتخطى منطقة الأنف.