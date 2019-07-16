ويعتقد المحققون أن الجدة جاكلين لويز كرايتون، التي كانت تبلغ من العمر 71 عاما عند وقوع الحادثة، توفيت "في غضون بضعة أيام" جراء معاناتها من سقوطها الذي لم يكن مهددا للحياة.
ثم وضعت ديليسا جثة والدتها على الأرض في المنزل الواقع في منطقة سان أنطونيو في تكساس، المكون من غرفتي نوم، وتركتها مكانها لمدة ثلاث سنوات، قبل أن يتم العثور على رفات الجدة في نهاية المطاف من قبل الشرطة.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن الشرطة تلقت بلاغا من قبل خدمات حماية الطفولة.
وعاشت ديليسا في المنزل مع جثة والدتها وابنتها التي كان عمرها أقل من 15 عاما في ذلك الوقت، وتقول التقارير أنهما كانتا تنامان في غرفة منفصلة عن تلك التي وجدت فيها الجثة.
وألقي القبض على ديليسا ووجهت إليها تهمة جناية من الدرجة الثانية لإلحاق الأذى بقاصر.
ويقع احتجازها حاليا في سجن بمقاطعة غوادالوبي، ويمكنها الخروج بكفالة قدرها 200 ألف دولار وتواجه غرامة بقيمة 10 آلاف دولار، و20 عاما بالسجن.
وأنقذت خدمات حماية الطفولة ابنة ديليسا ووضعتها تحت رعاية أحد أقاربها.
كانت هذه تفاصيل خبر أجبرت إبنتها على العيش مع جثة جدتها المتعفنة... فهذا كان مصيرها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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