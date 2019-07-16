البارزاني يصل إلى بغداد على رأس وفد رفيع المستوى

وصل وفد كردي رفيع المستوى برئاسة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، الثلاثاء، إلى العاصمة بغداد.
وقال مصدر مطلع في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني وصل إلى بغداد على رأس وفد كردي رفيع المستوى".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "من المقرر أن يلتقي الوفد بالرئاسات الثلاث لبحث القضايا العالقة بين بغداد وأربيل".
وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى التي يجريها مسرور البارزاني إلى بغداد، وتأتي بعد أقل من أسبوع من تسنمه مهامه رسمياً في 10 تموز الجاري.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "من المقرر أن يلتقي الوفد بالرئاسات الثلاث لبحث القضايا العالقة بين بغداد وأربيل".
وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى التي يجريها مسرور البارزاني إلى بغداد، وتأتي بعد أقل من أسبوع من تسنمه مهامه رسمياً في 10 تموز الجاري.
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