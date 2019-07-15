الشرطة العراقية تبحث عن سيدة مجدت صدام

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"الخليج 365" من لندن: أثارت سيدة عراقية مجدت الرئيس العراقي السابق صدام في تظاهرة لعرب محافظة كركوك الشمالية استياء السلطات، ما دفعها الى إصدار مذكرة اعتقال قضائية ضدها ومداهمة منزلها للقبض عليها لكنها لم تعثر عليها.

وقال المتحدث باسم شرطة محافظة كركوك الشمالية الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين بغداد وأربيل افراسياو كامل ان الشرطة اصدرت مذكرة اعتقال قضائية بحق "رنا حميد" التي قامت بتمجيد رئيس النظام السابق صدام حسين هاتفة بالقول"أننا بعثيون وصداميون" خلال تظاهرة جرت بمدينة كركوك السبت الماضي.

وأوضح في تصريح صحافي لوسائل أعلام محلية تابعته ""الخليج 365"" الاثنين، ان القوات الامنية داهمت منزل رنا حميد لغرض القاء القبض عليها، فيما اشارت مصادر في المدينة الى انها اختفت بعد التظاهرة.

فيديو السيدة العراقية وهي تمجد صدام حسين:

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وأشار المتحدث إلى أن الدستور العراقي يحظر كل تمجيد أو ترويج لحزب البعث الذي حكم العراق منذ عام 1968 حتى اسقطه تحالف عسكري دولي قادته الولايات المتحدة في أبريل عام 2003. وأوضح أن القوات الامنية مستمرة بالبحث عن رنا حميد لحين القاء القبض عليها وتقديمها للقضاء.

وكان المئات من عرب محافظة كركوك التي يطالب الاكراد بضمها الى اقليمهم الشمالي بالضد من إرادة اغلبيتها التركمانية والعربية قد تظاهروا ضد توجه الحزبين الكرديين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني لتنصيب محافظ كردي بدون الاخد في الاعتبار مكونات المحافظة الاخرى من التركمان والعرب والمسيحيين، حيث ظهرت رنا حميد هاتفة "اننا صداميون وكركوك للعرب السنة" موضحة انها ليست من اهالي المحافظة وانما من مدينة الرمادي عاصمة محافظة الانبار الغربية.

معروف ان الدستور العراقي يمنع تمجيد صدام حسين والترويج لحزب البعث المحظور ورموزه وخلال السنوات الاخيرة تعرض بعض العراقيين إلى الاعتقال بسبب ذمهم للنظام الحالي واحزابه ورجالاته نتيجة الفساد وفقدان الخدمات الاساسية ومدحهم لصدام ونظامه، وذلك نكاية بالعملية السياسية الجارية في البلاد منذ عام 2003.



