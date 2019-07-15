عضو بالديمقراطي الكردستاني: العبادي كان يرسل رواتب موظفي كردستان من دون نص قانوني

وقالت الدليمي في حديث لبرنامج "المناورة" الذي تبثه الفضائية السومرية، إن "قانون الموازنة ينص على ان يسلم كردستان ما يعادل 250 الف برميل من النفط يوميا الى بغداد، وفي حال لم يسلم عائدات النفط، فإنه يستقطع من اموال الموازنة للاقليم"، مشيرة الى ان "كردستان لم يستلم من موازنة 2019 سوى 2 ترليون من اصل 11 ترليون".

واضافت الدليمي، أن "حكومة عبد المهدي لم تجامل كردستان بل وضعت نصا قانونيا يلزمها بتسديد النفط"، مشيرة الى ان "العبادي كان يرسل رواتب الى كردستان بدون نص قانوني، اذ ان موازنة 2018 لم تتضمن ارسال رواتب كردستان".

واشارت الدليمي، الى انه "منذ عام 2014 الى 2018 كردستان لم يتسلم اي موازنة من الحكومة الاتحادية"، لافتة الى ان "الخلاف النفطي ليس وليد اليوم بل هو قائم منذ عام 2003، وهذا الخلاف لن يحل الا بسن قانون النفط والغاز".